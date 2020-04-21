خراجة يروج لمشروع زيادة أجور الصحفيين لدعم مرشح إخواني

روَّج محمد خراجة عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، لمشروع وهمي لزيادة أجور الصحفيين خلال الفترة المقبلة؛ للمزايدة علي ضياء رشوان نقيب الصحفيين .





ويحاول "خراجة" المزايدة، ببث مشروع وهمي لا أساس له من الصحة، استعدادا لدعم مرشح جديد على منصب نقيب الصحفيين، مدعوما من جماعة الإخوان الإرهابية .





ويتكون مجلس إدارة نقابة الصحفيين من ضياء رشوان رئيس للنقابة وكلا من محمد شبانة خالد ميرى ، محمد يحيى ، هشام يونس ، جمال عبد الرحيم ، محمد خراجة ، حماد الرمحي ، محمود كامل ، حسين الزناتى، ايمن عبد المجيد، محمد سعد عبد الحفيظ ، عمرو بدر أعضاء .