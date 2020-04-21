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أخبار البلد

خراجة يروج لمشروع زيادة أجور الصحفيين لدعم مرشح إخواني

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:53 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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روَّج محمد خراجة عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، لمشروع وهمي لزيادة أجور الصحفيين خلال الفترة المقبلة؛ للمزايدة علي ضياء رشوان نقيب الصحفيين . 

ويحاول "خراجة" المزايدة، ببث مشروع وهمي لا أساس له من الصحة، استعدادا لدعم مرشح جديد على منصب نقيب الصحفيين، مدعوما من جماعة الإخوان الإرهابية . 

ويتكون مجلس إدارة نقابة الصحفيين من ضياء رشوان رئيس للنقابة وكلا من محمد شبانة خالد ميرى ، محمد يحيى ، هشام يونس ، جمال عبد الرحيم ، محمد خراجة ، حماد الرمحي ، محمود كامل ، حسين الزناتى، ايمن عبد المجيد، محمد سعد عبد الحفيظ ، عمرو بدر أعضاء .
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