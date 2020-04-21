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نقيب المهن العلمية: نبحث عن دوائين لعلاج كورونا ووقاية الأصحاء منه

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:01 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور عبد الستار المليجي نقيب المهن العلمية، إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا، تم حشد علماء الفيروسات في البرامج العلاجية؛ من أجل البحث عن لقاح لفيروس كورونا .

وأضاف عبد الستار المليجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، أن المركز القومي للبحوث يمتلك وحدة مركز بحوث الفيروسات المتقدمة.

وأوضح عبد الستار المليجي: "وجهنا دعوة لـ مركز بحوث الفيروسات  لوضع سيناريو من أجل التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا".

وأشار عبد الستار المليجي إلى أننا نعمل في اتجاهين وهما البحث عن دواء لعلاج المصابين بفيروس كروورنا والبحث عن لقاح يقي الأصحاء من الاصابة بهذا الفيروس".

ولفت عبد الستار المليجي إلى أن مركز بحوث الفيروسات في المركز القومي للبحوث أقر منتج يصلح ان يكون لقاحا لفيروس كورونا".
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