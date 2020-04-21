محمد يوسف: شهر إعداد واحد يكفي الأهلي والزمالك بخلاف باقي الفرق.. فيديو

أكد

محمد يوسف

المدير الفني السابق لفريق الأهلي أن الفرق الكبري تختلف تماما عن غيرها، مشيرا إلى أن الأهلي والزمالك لن يحتاجا سوى لـ4 أسابيع فقط من أجل الاستعداد لعودة الدوري المصري.