محمد يوسف: شهر إعداد واحد يكفي الأهلي والزمالك بخلاف باقي الفرق.. فيديو

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق الأهلي أن الفرق الكبري تختلف تماما عن غيرها، مشيرا إلى أن الأهلي والزمالك لن يحتاجا سوى لـ4 أسابيع فقط من أجل الاستعداد لعودة الدوري المصري.
وأضاف محمد يوسف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن الأهلي والزمالك يملكون لاعبين على مستوى عال وذوي خبرات كبيره تؤهلهم للعودة لفورمه المباريات سريعا.
وأضاف محمد يويف أن باقي فرق الدوري المصري ستحتاج لـ من 5 لـ 6 اسابيع من أجل العودة للدوري.
وأضاف محمد يوسف أن البرنامج اليومي للاعبين لا يمثل اعداد جيد للاعب مشددا انها مجرد تدريبات تنشيطيه وتختلف كثيرا عن المران في الملعب.