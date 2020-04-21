بالضفائر.. ويزو بإطلالة ناعمة في عيد ميلادها مع مصطفى باسط

نشرت الفنان مصطفى باسط صورة له تجمعه مع الفنانة ويزو ممثلة مسرح مصر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وهو يهنئها بعيد ميلادها، حيث ظهرت ويزو بلوك جديد ومختلف، وهو ما دفع متابعيها، للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت مصطفى بسيط على صورته مع ويزو ببعض الكلمات، وقال: كل سنة و أنتى طيبة يا وزة الفن و قنبلة الضحك المصرى ياااا أم سمعة يا سكرة ويا رب عقبال ١٤٠ كيلو يا رب 😂 كل سنة وأنتى طيبة يا أعسل العسلات ويا رب ديما مكسرة الدنيا و بالتوفيق فى #رجالة_البيت 💪💪🔥🔥❤️
وظهرت ويزو بإطلالة جذابة للغاية، حيث ارتدت جاكيت جينز باللون الثلجي بـ بأكمام طويلة، ومزين بالبادجات.
فيما تركت ويزو شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، حيث قامت بعمله ضفائر باللون الذهبي.
وأكملت ويزو إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من الماكياج، والتي أبرزت جمال ملامحها، حيث اختارت وضع الأي لاينرعلى عينيها، فيما اختارت اللون الأحمر كأحمر شفاه.
واختارت ويزو أن ترتدي بعض الأكسسوارات الناعمة، حيث ارتدت قلادة رقيقة حول رقبتها باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها..
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..