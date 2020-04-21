بالضفائر.. ويزو بإطلالة ناعمة في عيد ميلادها مع مصطفى باسط

نشرت الفنان مصطفى باسط صورة له تجمعه مع الفنانة

ممثلة مسرح مصر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وهو يهنئها بعيد ميلادها،

حيث ظهرت ويزو بلوك جديد ومختلف، وهو ما دفع متابعيها، للتعبير عن حبهم الشديد لها.