شريف إكرامي: اختلفت مع ضياء السيد بسبب شقيقي.. و"التوريث" في الشركات لا الملاعب.. فيديو

كشف شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اختلافه مع ضياء السيد خلال توليه قيادة تدريب فريق الشباب بالقلعة الحمراء.





وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كان ضياء السيد يستعين بخدماتي للعب في صفوف فريق الشباب ووقتها كان شقيقي أحمد إكرامي - رحمه الله - هو حارس فريق الشباب".





وتابع: "لعبت المباراة الأولى، ولم ألاحظ استياء شقيقي ولكن قبل في المباراة الثانية لاحظت بكاء شقيقي، ووقتها توجهت لكابتن ضياء السيد، وقلت له لو أحمد شقيقي ملعبش؛ أنا مش هاجي فريق الشباب تاني".





وأضاف: "الكابتن ضياء السيد وافق وقتها، ووجدت شقيقي سعيدا للغاية، وكانت من المواقف التي لن أنساها نهائيًا".





وتطرق إكرامي في حديثه عن نجله "ياسين"، قائلا: "ياسين لا يحب كرة القدم، ولكنه يتابعها ، لأنه يجدني سعيدا ، وهو يلعب في مركز حراسة المرمى، وإذا لم يستمر في كرة القدم؛ اعتقد أنه سيلعب كرة سلة".



