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أخبار العالم

روسيا تجبر آلاف الجنود على الدخول في حجر صحي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:58 ص
الجيش الروسي
الجيش الروسي
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شريف سيد
أمرت وزارة الدفاع الروسية، من آلاف الجنود، الدخول إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وذلك عقب إلغاء عرض عسكري ضخم، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد. 

ووفقا لوكالة رويترز فإنه كان من المقرر أن تقوم القوات البالغ عددها 15 ألف جندي إلى جانب المعدات العسكرية، بعرض عسكري في 9 مايو المقبل، بمناسبة الذكرى 75 لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية. 

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأجيل كافة الاحتفالات في البلاد إلى أجل غير مسمى بسبب كورونا. 

وقال بوتين إن هذا الاحتفال الذي ينتظره الشعب الروسي، يعد حدث مقدس للشعب، إلا أن تفشي كورونا يعني أن هذا الحدث محفوف بالمخاطر. 

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