بطلة بالجيش الأبيض: بقالي شهرين مشفتش ولادي.. ونأخذ مسحة من المرضى كل 5 أيام

قالت الدكتورة شيرين عبد الواحد مسئول مكافحة العدوى بمستشفى العزل بأسيوط، إننا نواجه فيروس كورونا ولدينا أكثر من 60 مصابا بفيروس كورونا في المستشفى .





وأضافت شيرين عبد الواحد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، :" الحالات تتحسن يوميا ولدينا كافة مستلزمات مكافحة العدوى".





وتابعت شيرين عبد الواحد:" كل 5 أيام نحصل على مسحة من المصابيين للتأكد من شفائهم من فيروس كورونا".





أكملت شيرين عبد الواحد:" ارتفاع درجات الحرارة ليست شرطا اساسيا في الإصابة بفيروس كورونا وبعد التأكد من إيجابية الحالة يتم نقلها إلى مستشفى العزل على الفور".





وتابعت :" لا اري أبنائي مطلقا في تلك الفترة وبقالي شهرين مشفتهمش".



