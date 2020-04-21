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توك شو

بطلة بالجيش الأبيض: بقالي شهرين مشفتش ولادي.. ونأخذ مسحة من المرضى كل 5 أيام

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:02 ص
كورونا فيروس
كورونا فيروس
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هاني حسين
قالت الدكتورة شيرين عبد الواحد مسئول مكافحة العدوى بمستشفى العزل بأسيوط، إننا نواجه فيروس كورونا ولدينا أكثر من 60 مصابا بفيروس كورونا في المستشفى .

وأضافت شيرين عبد الواحد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، :" الحالات تتحسن يوميا ولدينا كافة مستلزمات مكافحة العدوى".

وتابعت شيرين عبد الواحد:"  كل 5 أيام نحصل على مسحة من المصابيين  للتأكد من شفائهم من فيروس كورونا".

أكملت شيرين عبد الواحد:"  ارتفاع درجات الحرارة ليست شرطا اساسيا في الإصابة بفيروس كورونا  وبعد التأكد من إيجابية الحالة يتم نقلها  إلى مستشفى العزل على الفور".

وتابعت :"  لا اري أبنائي مطلقا في تلك الفترة وبقالي شهرين مشفتهمش".

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