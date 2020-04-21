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رياضة

أبوزيد: صالح سليم كان يحترم جماهير الأهلي.. ولم أَخُض انتخابات الجبلاية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:56 ص
حسام الحارتي

 قال طاهر أبو زيد ، لاعب الأهلي ومنتخب مصر ووزير الرياضة الأسبق، إن الراحل صالح سليم رئيس الأهلي كان يكن الأحترام الكامل لجماهير القلعة الحمراء.

وأضاف طاهر أبو زيد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، انه لم يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة حتي تلك اللحظة .


وأكد أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تتمكن من إدراة شئون الكرة المصرية بأسلوب مميز.

وأوضح طاهر أبو زيد أن الحديث عن خوض انتخابات اتحاد الكرة في الوقت الحالي صعب.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم.
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