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أخبار العالم

ترامب: انهيار أسعار النفط الأمريكي أزمة عابرة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:53 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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القسم الخارجي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن تراجع أسعار النفط الأمريكي هو أمر عابر، بسبب الوضع العالمي الحالي بسبب كورونا. 

وقال ترامب خلال المؤتمر اليومي له إن انهيار اسعار النفط الأمريكي سيستمر لوقت قصير للغاية. 

وأضافت خلية الأزمة الأمريكية أنه بات من المهم الاستمرار في الإجراءات الإحترازية المتأخذة في البلاد لمواجهة تفشي كورونا. 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إجراء 72 اختبارا على عقافير وأدوية بالولايات المتحدة خلال الوقت الحالي، مؤكدا إحرازها نتائج واعدة. 

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي حول أزمة كورونا إن شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية تحرز تقدما كبيرا في إجراء اللقاحات لفيروس كورونا المستجد. 

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