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نوال الدجوي تتبرع بـ 10 ملايين جنيه لـ صندوق تحيا مصر

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:42 ص
الدكتورة نوال الدجوي
الدكتورة نوال الدجوي
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حمزة شعيب
أعلنت الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب تبرعها بعشرة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر لدعم المستشفيات والأطقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة نوال الدجوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إنها تبرعت بدافع المشاركة المجتمعية الواجبة على كل مصري وأنها تبرعت أيضا ب 3 مليون أخرى وهذا هو المسئولية تجاه المجتمع وكل مصري لابد أن يفكر فيما سيقدمه اليوم للخروج بأسرع ما يمكن من الأزمة.

وأضافت أن الجميع يتابع معدلات المرض ومصر سبقت دولا كبيرة في الإجراءات حتى لا نصل لمعدل صعب وأنها تفاعلت كثيرا خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أسبوعين وكان نموذجا لرب الأسرة الذي يحرص على صحة كل مواطن وشكر فيه الأطباء وهو دائما حريص على التواصل وجدانيا والإسراع في المعالجة المبكرة قائلة «مصر بخير وولادها بخير».

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