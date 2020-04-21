ترامب: سأطلب من الكونجرس السماح بشراء النفط

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن دول مجموعة أوبك المعنية بأسعار النفط، خفضت بالفعل إنتاج النفط.





وأعرب ترامب في كلمته اليومية عن عزمه تقديم طلب إلى الكونجرس؛ من أجل السماح بشراء النفط، أو تخزينه في الخزين الاستراتيجي.





وقال ترامب في كلمته: "شيء واحد تعلمناه من الأزمة، ألا نعتمد على دولة أجنبية ، وقطع سلاسل الموردين في الخارج ، وخصوصا في الأدوية والمواد الطبية".





واستطرد ترامب: " نواصل ملء الخزان الاستراتيجي النفطي بأفضل الأسعار الممكنة".





وأعلن عن إجراء 72 اختبارا على عقافير وأدوية بالولايات المتحدة خلال الوقت الحالي، مؤكدا إحرازها نتائج واعدة.





وأشار ترامب إلى أن شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية تحرز تقدما كبيرا في إجراء اللقاحات لفيروس كورونا المستجد.