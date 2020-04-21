AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: سأطلب من الكونجرس السماح بشراء النفط

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن دول مجموعة أوبك المعنية بأسعار النفط، خفضت بالفعل إنتاج النفط. 

وأعرب ترامب في كلمته اليومية عن عزمه تقديم طلب إلى الكونجرس؛ من أجل السماح بشراء النفط، أو تخزينه في الخزين الاستراتيجي. 

وقال ترامب في كلمته: "شيء واحد تعلمناه من الأزمة، ألا نعتمد على دولة أجنبية، وقطع سلاسل الموردين في الخارج، وخصوصا في الأدوية والمواد الطبية". 

واستطرد ترامب: " نواصل ملء الخزان الاستراتيجي النفطي بأفضل الأسعار الممكنة". 

وأعلن عن إجراء 72 اختبارا على عقافير وأدوية بالولايات المتحدة خلال الوقت الحالي، مؤكدا إحرازها نتائج واعدة. 

وأشار ترامب إلى أن شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية تحرز تقدما كبيرا في إجراء اللقاحات لفيروس كورونا المستجد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إدارة ترامب تعلن عن 3 إجراءات عاجلة لمنع تفشي فيروس كورونا

حرب أسعار النفط تشتعل بين السعودية وروسيا.. وخسائر بالجملة للشركات الأمريكية

كيف ردّت ألمانيا على محاولة ترامب احتكار لقاح لـ فيروس كورونا ؟

سباق محموم لتصنيع دواء لـ كورونا.. الصين: كبسولة يينهوانغ تشينغفي.. كوبا: إنترفيون ألفا.. ألمانيا: شركة الأدوية CureVac تعمل على إيجاد لقاح.. وترامب: تخصيص 100 مليار دولار للاختبار

أمريكا تتفاوض على عقود لتخزين 23 مليون برميل من النفط ضمن الاحتياطي الاستراتيجي

ترامب: ندرس إضافة 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي الاستراتيجي

ترشيحاتنا

بالناشئين.. مرتضى منصور يقضى على ارتفاع أسعار اللاعبين

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد

هل تستفيد مصر من انهيار سعر النفط الأمريكي؟.. مكاسب بالجملة وخسارتان

تغيير مواعيد الحظر في رمضان حقيقة أم شائعة.. الوزراء تجيب

أبرزهم العوضى ودرة .. 3 علاقات عاطفية لـ المشاهير تتحدى أزمة كورونا

أول رد فعل من ترامب على انهيار أسعار النفط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البيض الملون.. ناهد السباعي تحتفل مع والدتها بـ شم النسيم

بـ بنطلون جلد.. بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبرزهم العوضى ودرة .. 3 علاقات عاطفية لـ المشاهير تتحدى أزمة كورونا