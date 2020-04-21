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مصر الخير: اللي هيدفع 1500 جنيه هيفطَّر أسرة كاملة يوميا طوال شهر رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:31 ص
امل مبدى
امل مبدى
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هاني حسين
قالت أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد  بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة  تنفذ مبادرة لدعم الفئات الأكثر احتياجدا خلال شهر رمضان من خلال  توزيع الكراتين الغذائية.

وأضافت أمل مبدى في  حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، :"  لدينا اكبر كرتونة في مصر بوزن 20 كيلو وبها ارز وعدس وسمنة وصلصة  وبها 5 كيلو بطاطس".

وأشارت إلى أن تلك الكرتونة الغذائية، تكفي عائلة مكونة من 5 افراد لمدة 20 يوما.

وأوضحت امل مبدي، أننا نوفر 300 جنيه دعما نقديا للعمالة غير المنتظمة، واللي هيدفع 1500 جنيه؛ هيفطَّر اسرة كاملة يوميا طوال شهر رمضان ".

واكملت امل مبدى:"  تكلفة الكرتونة الغذائية  236 جنيه فقط ونقوم بدعمها من خلال اموال المتبرعين ، واناشد كل مصري بالتبرع لصالح تلك المبادرة التي تنفذها مؤسسة مصر الخير ".
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