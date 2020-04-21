طاهر أبوزيد: كنت على وشك تولي أمور الجبلاية.. والأهلي تعامل باحترافية مع رباعي الفريق

قال طاهر أبو زيد ، لاعب الأهلي ومنتخب مصر ووزير الرياضة الأسبق، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة الحالي تحدث معه من أجل تولي أمور الاتحاد المصري عقب استقالة المجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة.

وأضاف طاهر أبو زيد خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، :"وزير الرياضة تحدث معي من أجل تولي شئون اتحاد الكرة ولكن الأمر لم يكتمل ".

وأوضح:" ما نعيشه في الوقت الحالي عصر احترافي وهمي "، مضيفا أن النادي الأهلي قدم كافة ما لديه خلال تجديد ملف رباعي الفريق.

ونوه إلى أنه لا يمكن توجيه اللوم للأهلي او أحد اللاعبين خلال تجديد ملف رباعي الفريق.

وأشار إلى أن الاسعار الحالية للاعبين مبالغ فيها، وأنصح حسام عشاور بالاعتزال داخل الأهلي .