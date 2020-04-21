فرج عامر: عودة النشاط الرياضي تمثل حياة للأندية.. فيديو

قال محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، السكندري، إنه يتمني عودة النشاط الرياضي في أقرب وقت لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالنشاط الاقتصادى والاستثمار.





وأضاف فرج عامر ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه يتمني عودة النشاط الرياضى حتى لو كان تأخر قليلا، نظرا للخسائر المادية الكبيرة التى تتكبدها الأندية بسسب التوقف.





وأوضح فرج عامر، إن عودة النشاط تعني عودة الحياة مرة أخري، مشددا على أن الأولوية بالطبع لصحة وسلامة المجتمع، والالتزام بقرار الدولة.





وقد صرح فرج عامر، الاسبوع الماضي، بأن "مؤشرات عودة الدوري صعبة، ولكنني متفائل باستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى حتى لو في شهر يونيو".





وقرر اتحاد الكرة المصري تعليق الدوري المصري والانشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية.