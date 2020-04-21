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منوعات

شاب هندي يقطع لسانه قربانا للآلهة لوقف فيروس كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:45 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وجد رجل أن بتر جزء من جسده  وتقديمه قربانًا للآلهة، خطوة قادرة على إنهاء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإزاحة تلك الغمة والبلاء عن دول العالم التي تعاني بشدة من هذا الفيروس.

ومن مبدأ المسئولية؛ اتجه رجل هندي إلى قطع لسانه وتقديمه للآلهة، لعل هذا ينهي المأساة التي يعيشها العالم بسبب الفيروس المستجد، بحسب ما نشرت صحيفة "انديا توداي". 

وأوضحت الشرطة الهندية، أن الحجر الصحي والإغلاق، دفع "فيفك شارما" صاحب الـ 24 عامًا، إلى الاكتئاب الحاد؛ ما جعله يقدم على قطع لسانه في معبد منطقة باناسكانثا في جوجارات.

وتم نقل "فيفك" إلى مستشفى بعد ما وجده كاهن وهو مستلقي فاقدا للوعي ولسانه بيده، أمام معبد هندوسي، حيث سارع في إبلاغ الشرطة، والتي أوضحت قائلة: "وجدناه يمسك لسانه المفروم في يده. وهرعنا به الى مستشفى سوي جام".

فيما يحاول الأطباء حاليًا في إعادة توصيل لسانه، وقال مسؤول إن الشاب كان يفكر في تقديم لسانه عن طريق التضحية للآلهة حتى تتغير الظروف ويمكنه العودة إلى حياته الطبيعية. 

وكان "شارما" يعمل نحاتا حجريا جاء من مسقط رأسه في منطقة مورينا في ولاية ماديا براديش الهندية، إلى قرية سويجام، قبل شهرين، للعمل على توسيع معبد باهافانا مات في القرية، واحتجز بداخله بسبب الحظر المفروض بسبب كورونا.
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