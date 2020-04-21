حقيقة تغيير مواعيد الحظر فى رمضان.. وإليسا تروي تجربتها مع المرض.. أبرز ما جاء فى التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأثنين ، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





قدمت الفنانة إليسا، التحية والشكر للجيش الأبيض في كل مكان بالعالم، مشددة على أن المنظمات الطبية في العالم هي التي تقاتل في الصفوف الأمامية وتواجه جائحة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





كشفت الفنانة حلا شيحة، كواليس مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد" في شهر رمضان الكريم مع الفنانة يسرا.





قالت الفنانة إليسا، إن تجربتها مع المرض كانت قاسية، ولكن تمكنت من هزيمة المرض بالتغلب على الأحزان، وتابعت: "لازم ترقص على الأحزان ونؤمن بغد أحسن وأنه لا شيء يدوم للأبد".





قال الفنان الشاب خالد، إن الإنسان عليه أن يبتهج بشكل مستمر كون أعباء الحياة كثيرة؛ لذا علينا أن "نضحك" من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، متابعا "اضحك للدنيا تضحكلك..الضحكة تساعد الإنسان وتعطيه طاقة".





عرض الإعلامي أحمد موسى، الاذان بصوت الراحل الشيخ محمد رفعت على الهواء؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



