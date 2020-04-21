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صحة النواب: متعافو فيروس كورونا لن يبخلوا بالتبرع بالبلازما لعلاج المصابين.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:16 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تقدم باقتراح لرئيس الوزراء ووزارة الصحة بجمع البلازما من المتعافين من فيروس كورونا  لاستخدامها في علاج المصابين.

وأضاف أيمن أبو العلا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث": "هناك نتائج مبشرة حول استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج المصابين عالميا".

وأوضح أيمن أبو العلا، المتعافين من فيروس كورونا لن يبخلوا بالتبرع بالبلازما الخاصة بهم لعلاج المصابين".

وشدد أيمن أبو العلا على ضرورة القيام بـ حملة تبرع بالدم؛ لتوفير البلازما، والمركز القومي للبحوث والمصل واللقاح يقومون حاليا بالحصول على البلازما من المتعافين من فيروس كورونا؛ لاستخدامها في علاج المصابيـن".
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