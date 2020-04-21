محمد صلاح يكشف عن سبب توتر علاقته بفاروق جعفر.. فيديو

قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، إن علاقته بالأسطورة البيضاء، فاروق جعفر، جيدة للغاية، رغم ما تردد ببعض وسائل الإعلام.





وأضاف محمد صلاح ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن فاروق جعفر هو قائده فى الملاعب، وأول من عمل معه فى مجال التدريب ولا توجد بينهما مشاكل".





وأشار محمد صلاح، إلى أنه يعيب فقط على فاروق جعفر، بعض المسائل فى المجال التدريبي ولن يستطيع الإفصاح عنها على الملأ ولكنه يتمنى أن يراجع نفسه فيما يصدره من تصرفات، خاصة أنه أحد أكبر لاعبى الزمالك فى تاريخه .





وواصل، إنه حينما سئل عن تاريخ فاروق جعفر كمدرب، أجاب بأنه لايملك تاريخا كبيرا وذلك بالأرقام والنتائج، وهو ماتسبب فى توتر العلاقة بين الطرفين لبعض الوقت.



