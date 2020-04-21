لو معندكش مكان للحجر المنزلى.. الصحة الكويتية تقدم لك الحل..تفاصيل

قال وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن الوزارة توفر لأي مواطن كويتى قادم من خارج البلاد مكانا مناسبا إذا لم يتوفر له حجر منزلى أو يخشى على أهله ذوي الأمراض المزمنة أو كبار السن.





وأوضح " وزير الصحة الكويتى"، خلال لقاء له بأحد البرامج بقناة الراي، أن فى هذه الحالة توفر الوزارة حجرًا مؤسسيًا لمدة أسبوعين فهناك بعض المنازل تكون غير قادرة على ترتيب حجر منزلى لذويها الوافدين من الخارج .

ولفت "باسل الصباح"، إلى أن هناك حالات لابد من تطبيق الحجر المؤسسى عليها كالتى يبدو عليها اي عرض من أعراض الفيروس .

و أعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الاثنين، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد كوفيد 19، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 1995 حالة، بينما تماثل للشفاء 367 حالة، وتوفى 9 حالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، في مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، إن هناك 1619 حالة تتلقى العلاج، منها 39 في الرعاية المركزة.

فى غضون ذلك، كشف وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن دراسة لفرض حظر التجوال الكلى فى الكويت، بعد الانتهاء من عملية إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات الكويتية المعنية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح الصباح –في تصريح صحفي اليوم الاثنين– أن الحظر الكلي الذي اعتمده مجلس الوزراء الكويتي على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة في المرحلة الماضية، أتى بثماره؛ حيث تم اكتشاف العديد من الحالات، بعد فحصها بواسطة الطواقم الطبية، مشيرا الى أنه تم توفير كل الخدمات الطبية، عبر إنشاء مستشفيات ميدانية لخدمة قاطني المنطقتين المعزولتين.

وأشار إلى وجود حملات تقوم بها الفرق الوقائية في وزارة الصحة الكويتية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تشمل المناطق العمالية في البلاد، كاشفا في الوقت نفسه، عن توجه لفحص جميع قاطني تلك المناطق وعزل الحالات المصابة.

وأكد وزير الصحة الكويتي أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يؤثر على جميع الفئات العمرية وليس فقط كبار السن، مناشدا المواطنين والمقيمين بالكويت، عدم الاستهانة به والالتزام بالتوصيات الصحية، حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه حسب تعبيره.

ووصف الصباح المرحلة المقبلة بـ"المصيرية" في التعامل مع الفيروس، لافتا إلى أن تجاوز هذه المرحلة، يتطلب التعاون والالتزام، قائلا: "إما ننتصر بالالتزام بالمنزل والاشتراطات الصحية، أو الهزيمة بمخالفتها لا قدر الله".

وقررت السلطات في الكويت فى ساعات متأخرة من الأثنين، توسيع ساعات حظر التجول اعتبارا من أول رمضان ليبدأ من الساعة 4 مساء حتى 8 صباحا، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الكويتية تمديد العطلة بالمؤسسات الحكومية اعتبارًا من الأحد 24 أبريل حتى الخميس 28 مايو باعتبارها أيام راحة على أن يبدأ العمل في 31 مايو المقبل.