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توك شو

بيومي فؤاد: الكوميديان الشاطر ما بيسيبش الورق في حاله.. لازم يحط بصمته

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:20 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
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إبراهيم القادري
قال الفنان بيومى فؤاد ، إنني على مدار السنوات السابقة وأنا أقوم بعمل مسلسل في شهر رمضان مع الشباب، موضحا ان "الكوميديان الشاطر ما بيسيبش الورق في حاله، ولازم يحط عليه بصمته".

وأضاف بيومى فؤاد خلال تصريحات تليفزيونية ،: أنني أكون فخور عندما أعمل مع نجوم الكوميديا الشباب كما أنهم من الممكن أن يقوموا بأشياء أنا لا أستطيع عملها  .

وأوضح بيومي فؤاد ، أن نجوم الكوميديا الشباب يرددون دائما انني الوجه الجديد، إنهم يقولون إنهم أقدم مني في المهنة .

وتابع : أن كواليس مسلسل "اثنين في الصندوق" كانت هائلة كما أن حمدي الميرغني واوس اوس اخوتي الصغار .

واستكمل : أنني عملت مع حمدى و اوس اوس في حفالات ومسلسلات وسينما كما ان اوسس من الدفعة الثالثة بمركز الابداع الفني وانا الدفعة الاولي وحمدى لم يكن معنا وبالتالي هو غيرنا.
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