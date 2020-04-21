عادل مصطفى: ميدو رفض الرحيل عن المقاصة بسبب الشرط الجزائي.. وعدم مشاركة صلاح محسن بسبب عقليته.. فيديو

أكد عادل مصطفي نجم ومدرب الأهلي السابق، أن أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة ، رفض الرحيل بشكل ودي عن الفريق، وأشار إلى أنه لم يكن يمانع في إقالته .





الرحيل أ يضا ، بسبب الشرط الجزائي ، لافتا إلى أن ميدو أكد أن "الإقالة أمر طبيعي في أوروبا" ولا أزمة لديه بشأنها. وأضاف عادل مصطفي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" أن ميدو رفض





وأوضح عادل مصطفي أن ميدو تعلم من تجربة الوحدة السعودي، ألا يتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تفاصيل الفريق.





وتطرق إلى الحديث عن فريق الكرة بالنادي الأهلي، وأكد أن الفريق الأول ما زال يعاني عقب رحيل عبدالله السعيد نجم بيراميدز، ولم يجد لاعبا يعوض غيابه.





وأضاف أن صلاح محسن نجم الأهلي لاعب مميز وصاحب إمكانيات رائعة، و لكن عقليته هي السبب في تأخر مشاركته بشكل أساسي مع الفريق.

ونوه إلى أن ضم صلاح محسن بهذا المقابل المادي الضخم؛ أثر سلبا على اللاعب وشتت تركيزه، مؤكدا أن الأهلي بحاجة لعودة أحمد ياسر ريان- المعار لفريق الجونة- سريعا.





واختتم مؤكدا أن أفضل لاعب في مصر لا يساوي أكثر من 10 ملايين جنيه.