رامز جلال يشكر جمهوره على تهنئته بعيد مولده عبر تويتر

نشر الفنان رامز جلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة ، يشكر فيها جمهوره علي تهنئتهم له بمناسبة عيد ميلاده الـ46.





وكتب رامز جلال" وانتوا طيبين يا أغلى فانز فى الدنيا، بجد فرحتوني فى يوم عيد ميلادي وهديتي أنكم تدعولى إن ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر."





وتفاعل كثير من المتابعين على تغريدته و تمنوا له سنة سعيدة، بتلك التعليقات: " عقبال مليون سنة يا غالي وربنا يفرح قلبك يارب ويوفقك في كل خطوة ويبعد عنك العيون ويحفظك ويتمها علي خير ويكملها بالستر "، و" كل سنة وانت طيب يارامز"، و" يا رب يا رامز يسعدك ويحفظك أنت إنسان جميل".





وطرح الفنان رامز جلال في عيد ميلاده، برومو برنامج "رامز مجنون رسمي"، من خلال حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، و الذي سيعرض في رمضان 2020 .





ويحتفل اليوم الفنان رامز جلال بعيد ميلاده الـ 46 وهو أحد النجوم الذين يتحلون بخفة دم عالية، حيث قدم العديد من الأعمال الكوميدية، فضلا عن برامجه التى تعتمد فى الأساس على المقالب





