رامز جلال يشكر جمهوره على تهنئته بعيد مولده عبر تويتر

نشر الفنان رامز جلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة، يشكر فيها جمهوره علي تهنئتهم له بمناسبة عيد ميلاده الـ46.
وكتب رامز جلال" وانتوا طيبين يا أغلى فانز فى الدنيا، بجد فرحتوني فى يوم عيد ميلادي وهديتي أنكم تدعولى إن ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر."
وتفاعل كثير من المتابعين على تغريدته و تمنوا له سنة سعيدة، بتلك التعليقات: " عقبال مليون سنة يا غالي وربنا يفرح قلبك يارب ويوفقك في كل خطوة ويبعد عنك العيون ويحفظك ويتمها علي خير ويكملها بالستر "، و" كل سنة وانت طيب يارامز"، و"يا رب يا رامز يسعدك ويحفظك أنت إنسان جميل".
وانتوا طيبين يا اغلى فانز فى الدنيا، بجد فرحتوني فى يوم عيد ميلادي وهديتي انكم تدعولى ان ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر 😘😘❤❤— Ramez Galal (@ramezgalal) April 20, 2020