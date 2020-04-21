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رياضة

طاهر أبوزيد: كنت حريصا على إصلاح المنظومة الرياضية خلال فترة وزارتي.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:29 ص
طاهر أبو زيد
طاهر أبو زيد
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حسام الحارتي

 قال طاهر أبو زيد ، لاعب الأهلي ومنتخب مصر ووزير الرياضة الأسبق أن الرياضة المصرية بها من الفساد ما يكفي، موضحا أنه- لحظة توليه الحقيبة الوزارية- كان يحرص على إصلاح المنظومة الرياضة.


وأضاف طاهر أبوزيد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أن قرار حل مجلس إدارة النادي الأهلي تم تأجيله دون التراجع في اتخاذه".


وأشار طاهر أبو زيد إلى أن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي  حاول إقناعي بالتراجع عن قرار جلس مجلس الأهلي ".


وأكد طاهر أبو زيد أنه حرص على إعادة قانون الرياضة لحظة تولية مسئولية الوزراة  من أجل إنقاذ الرياضة المصرية .


وأضاف أن "بند الـ 8 سنوات"- الذي يحظر ترشح أعضاء اتحاد الكرة لانتخابات الجبلاية مجددا إلى بعد مرور 8 سنوات من انتخابهم كأعضاء به- كان سببا في تجديد دماء الأندية.

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