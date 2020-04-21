ارتفاع أعداد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب كورونا إلى 42 ألفا

كشفت وكالة رويترز للأنباء، عن تسجيل الولايات المتحدة حتى الآن ، 42 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.





ووفقا لـ"رويترز" فإن الولايات المتحدة أصبحت أكبر دولة في العالم تسجيل وفيات بسبب كورونا.





وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات حول العالم بأكثر من 774 ألف إصابة.





وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقعه وفاة 60 ألف أمريكي، جراء فيروس كورونا بدلا من التوقعات السابقة التي ناهزت ٢٠٠ الف على الاقل.





وأكد الرئيس الأمريكي على وجود فائض في الأسرة، وأجهزة التنفس الصناعي.





وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عمل بلاده على تنفيذ خطة لإعادة فتح اقتصاد البلاد بأسرع وقت.