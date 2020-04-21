أوس أوس: مباراة تمثيلية في مسلسل 2 في الصندوق

قال الفنان محمد أسامة "اوس اوس "، إن تمثيلي دور الزبال بسبب أن هذه الفئة من الناس مظلومة جدا كما أن المجتمع يتعامل معهم بشكل خاطئ.





وأضاف محمد أسامة خلال تصريحات تليفزيونية ، أن ورق مسلسل " اتنين في الصندوق "عندما أتي إليّ؛ كنت سعيدا، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفي، وانتاج عبد الله أبو الفتوح .





وأوضح محمد أسامة ، أن الفكرة أعجبتنا؛ لأنه لم يطرحها أحد قبل ذلك ، وتناقش حال هذه الفئة من العمال، ولكن بطريقة كوميدية .





وأشار محمد أسامة إلى أننا فخورين بكل شخص قام بعمل مشهد في هذا المسلسل، كما انه هناك مباراة تمثيلية متواجدة ضمن أحدا العمل، بجانب الكوميديا.



