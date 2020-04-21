حمادة طلبة: حسام حسن أكثر مدرب ظلمني.. فيديو

أكد حمادة طلبة نجم الزمالك السابق وبتروجيت الحالي أن حسام حسن المدير الفني السابق للمصري وبيراميدز، كان السبب الرئيسي في رحيله عن الناديين.





وأضاف حمادة طلبه في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أن حسام حسن أكثر شخص ظلمه في مجال كرة القدم و كان السبب في رحيله عن بيراميدز بسبب عدم مشاركته مطلقا.





وأشار إلى أن حسام حسن سبق وأخبره أن هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب، يجامله؛ بضمه للفراعنة.





وأوضح أن كثرة أزمات حسام حسن مع اللاعبين، كانت السبب الرئيسي في رحيله عن تدريب الفريق.





أما بالحديث عن المنتخب، فأكد أن "فانتا" مساعد كوبر ، كان السبب في تواجد أحمد حسن "كوكا" في قائمة الفراعنة دائما، على الرغم من أدائه السيء- على حد قوله-.





ونوه إلى أن محمود فايز وأسامة نبيه المدربين المساعدين السابقين للمنتخب كانا السبب في تواجد شيكابالا داخل صفوف المنتخب.





ولفت إلى أن محمود علاء نجم الزمالك هو أفضل مدافع، وأن طارق حامد نجم الزمالك أفضل لاعب في الدوري.