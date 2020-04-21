هيونداى تعلن عن تحديثات جديدة في كونا 2021

اعلنت شركة هيونداي عن البدء باختبار السيارة موديل كونا 2021 بعد تزويدها بتحديثات جديدة في الشوارع الكورية.

كونا التي سجلت مبيعات ممتازة في الاسواق المحلية العربية خلال الفترة الماضية قبل ازمة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، تستعد للحصول على تحديثات منتصف العمر التي وفقًا للتمويهات التي نراها .

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وستكون كونا في المقدمة بشكل كامل والخلفية، نتوقع أن نرى تصميمًا جديدًا للشبك وكذلك المصابيح الأمامية والخلفية والصدامين الأمامي والخلفي.





وتظهر داخليات السيارة كونا مغطاة هي الأخرى وهو ما يرجح حصولها على تحديثات مؤكدة وكثيرة .





أما من حيث الأداء لا يتوقع أي تغيير في المحركات خصوصًا في الخيارات المتوفرة في السوق المحلية، وفقا لتصريح أحد المسؤولين بالشركة.