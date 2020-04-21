اتنين في الصندوق.. حمدي المرغني: "إزاي أوس أوس توأمي وأنا جان وأحلى منه"

قال الفنان حمدى المرغني ، إن مسلسل "اتنين في الصندوق " مكتوب بشكل جميل جدا، ونعمل عليه منذ عامين.





وأضاف حمدى المرغني خلال تصريحات تليفزيونية ، أن المسلسل توقف العمل به وبعد ذلك عملنا علية وقمنا بعمل بروفات كثيرة كما اننا قمنا بعمل 99% من المسلسل علي الورق .





وأوضح حمدي الميرغني ،: أنا وأوس اوس اصدقاء وبنفهم بعض ونجاحه من نجاحي لاننا محسوبين علي بعض .





، إلى ان اكبر إفِّيه في المسلسل، ان انا واوس اوس توأم.. ازاى وانا جان واحلى منه . وأشار حمدى الميرغنى



