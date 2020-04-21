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اتنين في الصندوق.. حمدي المرغني: "إزاي أوس أوس توأمي وأنا جان وأحلى منه"

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:43 ص
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
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إبراهيم القادري
قال الفنان حمدى المرغني ، إن مسلسل "اتنين في الصندوق " مكتوب بشكل جميل جدا، ونعمل عليه منذ عامين.

وأضاف حمدى المرغني خلال تصريحات تليفزيونية ، أن المسلسل توقف العمل به وبعد ذلك عملنا علية وقمنا بعمل بروفات كثيرة كما اننا قمنا بعمل 99% من المسلسل علي الورق .

وأوضح حمدي الميرغني ،: أنا وأوس اوس اصدقاء وبنفهم بعض ونجاحه من نجاحي لاننا محسوبين علي بعض .

وأشار حمدى الميرغنى ، إلى ان اكبر إفِّيه في المسلسل، ان انا واوس اوس توأم.. ازاى وانا جان واحلى منه .

ولفت حمدى الميرغني ، إلى ان المواطنين عندما راونا في الشارع؛ قالو علينا إننا شبه الفنانين بتوع مسرح مصر، وكان هذا رد فعل منهم.
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