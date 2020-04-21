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سيارات

فورد تؤكد : الكشف عن برونكو في موعدها دون تأجيل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

بالرغم من المعاناة التي تواجهها جميع شركات السيارات، وتحديدًا فورد التي أشارت تقارير إلى أنها تعاني في إنتاج برونكو، إلا أن الشركة الأمريكية أكدت أن الكشف عن برونكو ما زال في موعده.


ولم تكشف فورد عن تاريخ محدد للكشف ولكنها اكتفت بالقول إنه سيكون في فصل الربيع، وأنه بالرغم من الظروف القاسية التي يمر بها الجميع إلا أن ذلك لن يؤجل الكشف عن برونكو .


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وأوضحت أن ذلك يأتي على الرغم من أن إنتاجها قد يتأثر نسبيًا بسبب انشغالها بإنتاج مساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا.


وسبق وأن خرجت فورد برونكو بشكل واضح من خطوط الإنتاج بعدة فئات مختلفة، ويأتي هذا الجيل بعد غياب طويل دام 24 عام.


والجدير بالذكر ان جميع شركات تصنيع السيارات حول العالم تحولت معظم انتاجهم الى صناعة المستلزمات الطبية للمساعدة فى القضاء على فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

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