انتظرونا.. يسرا تروج لمسلسلها الجديد "خيانة عهد" في رمضان

نشرت الفنانة يسرا، تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، احتوت على مقطع فيديو قصير لها.





وتضمن مقطع الفيديو، مقتطفات من كواليس مسلسلها الجديد «خيانة عهد» المنتظر عرضه في شهر رمضان.





وروجت يسرا لمسلسلها الجديد خيانة عهد، ودعت جمهورها لمتابعته عبر الشاشة الصغيرة في رمضان، وعلقت قائلة: «انتظرونا في مسلسل #خيانة_عهد في رمضان على».





مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.





يشار إلى أن قناة "الحياة" قد أعلنت عن انضمام النجمة يسرا لتكون من نجوم شاشتها في شهر رمضان 2020، وذلك من خلال مسلسل "خيانة عهد".



