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أخبار العالم

جو بايدن يهاجم ترامب: يجب عليه أن يقوم بعمله

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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شريف سيد
هاجم المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب انهيار النفط في البلاد. 

وكتب بايدن في تغريدة على "تويتر": "يجب على الرئيس ترامب التوقف عن لوم الاخرين، وأن يقوم بعمله". 

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن تراجع أسعار النفط الأمريكي هو أمر عابر، نتيجة للوضع العالمي الحالي بسبب كورونا. 

وقال ترامب خلال المؤتمر اليومي له إن انهيار اسعار النفط الأمريكي سيستمر لوقت قصير للغاية. 

وأضافت خلية الأزمة الأمريكية أنه بات من المهم الاستمرار في الإجراءات الإحترازية المتخذة في البلاد لمواجهة تفشي كورونا. 
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