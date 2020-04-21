قرار عاجل من الأمم المتحدة بشأن لقاح كورونا: سنتيحه مستقبلا بصورة عادلة

قررت منظمة الأمم المتحدة بإجماع 193 دولةـ، على إتاحة اللقاحات المستقبلية لفيروس كورونا المستجد بصورة عادلة.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إجراء 72 اختبارا على عقافير وأدوية بالولايات المتحدة خلال الوقت الحالي، مؤكدا إحرازها نتائج واعدة.





وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي حول أزمة كورونا إن شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية تحرز تقدما كبيرا في إجراء اختبارات اللقاحات لفيروس كورونا المستجد.





وأضاف ترامب في كلمته أن حكام الولايات الأمريكية يتمتعون بمهارات كبيرة في التعامل مع الأزمة الحالية في البلاد.





وأكد ترامب أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص سهلت إجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد.