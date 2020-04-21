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فن

بـ الطبل والغناء.. عمرو سعد يطهو الطعام في المطبخ.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان عمرو سعد فيديو جديد له، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يقوم بالطبخ.

وظهر عمرو سعد، في الفيديو، وهو يطبخ، ولكن بطريقة خاصة، حيث كان يقوم بالعزف والتطبيل اثناء طهيه للطعام.

ونال الفيديو إعجاب متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالآتي: " رح احكي مصري نحنا من العراء كتير بنحبك وبنحب شخصيتك وتمسيلك اوي اوي"، "فنان طبخ"، "حلوه.. وطباخ كمان"، "منور يا فنان".

يذكر أن أحدث أعمال عمرو سعد فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" التى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد.

وجاء تقديم فيلم "حملة فرعون" هذه المرة بروح عصرية.

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😁🍳

A post shared by Amr Saad (@amrsaad.official) on

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