حوادث وضحايا اليوم.. مصرع شاب بـ «الحبة القاتلة» في المنوفية.. و طفل تناول قرص تامول بالدقهلية

-مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بالمنيا

-طالب ينتحر بالحبة القاتلة





شهدت قرية بخاتي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية حادثا مأساويا حيث أقبل شاب على الانتحار وتم تحرير محضر بالواقعة.





وتلقى اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مستشفى شبين الكوم التعليمي يفيد بوصول أحمد. م 20 عاما جثة هامدة.





وبالانتقال والفحص تم التوصل إلى تناوله قرص لحفظ الغلال محاولا الانتحار مما أدى لمصرعه في الحال.





وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.





كما لقي طفل مصرعه إثر تناوله قرص تامول بإحدى قرى الدقهلية.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر بوصول مجدي أحمد عمارة 6 سنوات جثة هامدة.









وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أن الطفل لقى مصرعه إثر تناوله قرص تامول بالخطأ وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى المركزي بمنية النصر تحت تصرف النيابة.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





فيما لقى عامل بناء مصرعه، نتيجة سقوطه من أعلى سقالة بعقار فى المنيا، حيث أصيب بنزيف بالمخ وهبوط حاد في الدورة الدموية، مما أدى إلى وفاته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.









تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ إلي مركز شرطة المنيا من مستشفى المنيا العام بوصول جثة "احمد. م. ي م" 32 عامًا، عامل بناء، إثر ادعاء سقوط من علو.













وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث المركز تبين أنه أثناء عمل المذكور بأحد الأبراج السكنية وأثناء وقوفه على السقالة انزلقت قدماه مما أدي إلي سقوطه من على السقالة وحدثت وفاته ولا يتهم أحدا بذلك.









وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة ادعاء سقوط من علو مما أدى إلى حدوث نزيف بالمخ مما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية مما أدى إلى الوفاة ولا توجد شبهه جنائية.





حرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 3354 إداري مركز المنيا، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.



