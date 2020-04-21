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أخبار العالم

عقب الانهيار التاريخي.. ارتفاع في أسعار النفط الأمريكي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع في أسعار الخام الامريكي، عقب انهيار تاريخي له. 

ووفقا لوسائل الإعلام فإن سعر برميل النفط الأمريكي تسليم مايو قد ارتفع إلى ما فوق الصفر، عقب الانهيار التاريخي. 

وأكد الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول، أن مصر ستحقق استفادة كبيرة جدا من تدنى أسعار النفط الخام الأمريكي، لأننا نستورد جزءا من احتياجاتنا من المواد البترولية، مشيرا إلى أن تراجع النفط الأمريكي سيؤدي لتراجع أسعار النفط بشكل عام لكثرة المعروض عن المطلوب عالميا.

وأضاف "أبو العلا" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مصر ستستفيد على جميع الأصعدة عدا شقين، أولهما ندرة الاستثمارات في قطاع النفط خلال الفترة الحالية، لأنه لن يقدم أحد على ضخ استثمارات ثم في النهاية يصل لمنتج يباع بسعر رخيص، وهذا ليس بمصر فقط، وإنما سيكون حال الاستثمارات في قطاع النفط بشكل عام.

وأوضح أن الشق الثاني يكمن في ندرة السعة التخزينية بمصر للنفط، الأمر الذي يحول دون تخزين كميات كبيرة من النفط بالسعر الحالي، حتى وإن كان الأمر لمدة زمنية لأننا لا نملك ما يمكننا من تخزين كميات كبيرة نستطيع عبرها الاستفادة من تلك الأسعار.
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