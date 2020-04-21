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سيارات

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهر عدد من التقارير العالمية توضح أن شركة مرسيدس  الالمانية تريد المنافسة بقوة في سوق السيارات الكهربائية في ظل تفوق واضح لتيسلا، وستقدم الصانعة الألمانية سيارتها القادمة EQE لمنافسة سيارات تيسلا المميزة مثل موديل S.


  • وأوضحت التقارير أن سيارة مرسيدس EQE ستحتاج عامين للوصول للأسواق وستصل كموديل 2023، وستأتي بعدة فئات لكن فئة EQE 400 ستكون بنظام دفع كلي و بقوة 402 حصان و765 نيوتن.متر من عزم الدوران، و مدى يصل إلى 600 كم لكل شحنة.

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مرسيدس EQE ستكون الأصغر بين سيارتي السيدان التي تخطط الشركة للكشف عنهما، وستحاول مرسيدس إعطاء مدى كهربائيا وسرعة كبيرة، مع الحفاظ على الجودة والوظائف الداخلية وهنا تكمن المنافسة مع تيسلا.


ولكن شركة مرسيدس حتى وقتنا هذا لم تعلن رسميا عن أى تفاصيل تخص هذه السيارة الكهربائية المميزة والتى ستكون بالفعل منافس قوى لسيارات تسيلا الكهربائية .

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور
لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور
لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور
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