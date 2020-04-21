في ذكرى وفاة سيد مكاوي.. قصة أغنية «لموا الكراريس»

تمر اليوم الثلاثاء 21 أبريل، الذكرى الـ 23 على رحيل الموسيقار الكبير سيد مكاوي، أحد أهم النوابغ التي أنجبها الفن المصري خلال القرن الماضي، إذ ولد في 8 مايو 1928، ورحل في مثل هذا اليوم عام 1997 عن عمر يناهز 70عامًا.
ولد شيخ الملحنين سيد مكاوي في حي الناصرية بالسيدة زينب في شهر مايو من عام 1927 لأسرة شعبية وفقد بصره وهو في الثانية من عمره ولم تستطع الأسرة إنقاذه لضيق ذات اليد ما جعلها توجه نشاطه إلى حفظ القرآن وإتقان الإنشاد الديني.
صاحب الليلة الكبيرة .. ولمو الكراريس؛ تعرف علي رفيق دربه وصديقه الشاعر صلاح جاهين ليكونا معا ثنائيا فنيا ناجحا فقد تلاقت الأفكار وتوحدت الرؤي ليقوم بتلحين (لموا الكراريس) الأغنية الاشهر التي كتبها جاهين بمناسبة الاعتداء الوحشي علي مدرسة بحر البقر والتي راح ضحيتها أكثر من 20 تلميذا ثم تتوحد الآراء اكثر ويقوم مكاوي بتلحين الأوبريت الشهير (الليلة الكبيرة ) الذي كتبه صلاح جاهين أيضا.
مسحراتي الفن هو أول من وضع اللحن الأساسي لغناء المسحراتي فعندما تم ترشيحه للقيام بمهمة المسحراتي اشترط عليهم أن يقوم هو بغنائها وليس مطربا آخر وبالفعل وافقت الاذاعة علي شرطه ليقرر مكاوي الاستغناء نهائيا عن الفرقة الموسيقية وتقديم المسحراتي بـ(الطبلة المميزة ) حتى حققت نجاحا كبيرا ما دفع الإذاعة في العام التالي إلى الاستغناء عن كل الملحنين المشاركين في الحان المسحراتي وإسناد العمل كاملا غناء وتلحينا لسيد مكاوي ليعد بذلك أول من قام بهذه الطريقة والتي تميز بها علي مدى نصف قرن.
وفي 21 من أبريل عام 1997 رحل الفنان والمبدع صاحب البصمات الخاصة مكتشف مطربي ومطربات الوطن العربي شيخ الملحنين سيد مكاوي عن عمر ناهز الـ70 عاما بعد ان ترك لمكتبة الموسيقى العربية كنوزا ثرية سواء باغنيات عناها بصوته او بتلحينه لأصوات عظماء الغناء العربي.