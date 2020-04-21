في ذكرى وفاة سيد مكاوي.. قصة أغنية «لموا الكراريس»

صاحب الليلة الكبيرة .. ولمو الكراريس؛ تعرف علي رفيق دربه وصديقه الشاعر صلاح جاهين ليكونا معا ثنائيا فنيا ناجحا فقد تلاقت الأفكار وتوحدت الرؤي ليقوم بتلحين (لموا الكراريس) الأغنية الاشهر التي كتبها جاهين بمناسبة الاعتداء الوحشي علي مدرسة بحر البقر والتي راح ضحيتها أكثر من 20 تلميذا ثم تتوحد الآراء اكثر ويقوم مكاوي بتلحين الأوبريت الشهير (الليلة الكبيرة ) الذي كتبه صلاح جاهين أيضا.

صاحب الليلة الكبيرة .. ولمو الكراريس؛ تعرف علي رفيق دربه وصديقه الشاعر صلاح جاهين ليكونا معا ثنائيا فنيا ناجحا فقد تلاقت الأفكار وتوحدت الرؤي ليقوم بتلحين (لموا الكراريس) الأغنية الاشهر التي كتبها جاهين بمناسبة الاعتداء الوحشي علي مدرسة بحر البقر والتي راح ضحيتها أكثر من 20 تلميذا ثم تتوحد الآراء اكثر ويقوم مكاوي بتلحين الأوبريت الشهير (الليلة الكبيرة ) الذي كتبه صلاح جاهين أيضا.

مسحراتي الفن هو أول من وضع اللحن الأساسي لغناء المسحراتي فعندما تم ترشيحه للقيام بمهمة المسحراتي اشترط عليهم أن يقوم هو بغنائها وليس مطربا آخر وبالفعل وافقت الاذاعة علي شرطه ليقرر مكاوي الاستغناء نهائيا عن الفرقة الموسيقية وتقديم المسحراتي بـ(الطبلة المميزة ) حتى حققت نجاحا كبيرا ما دفع الإذاعة في العام التالي إلى الاستغناء عن كل الملحنين المشاركين في الحان المسحراتي وإسناد العمل كاملا غناء وتلحينا لسيد مكاوي ليعد بذلك أول من قام بهذه الطريقة والتي تميز بها علي مدى نصف قرن.



