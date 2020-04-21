AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيل بدر الدين جمجوم .. قصة زواجه بالطفلة المعجزة فيروز ودوره في اعتزالها

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:51 ص
بدر الدين جمجوم -
بدر الدين جمجوم - فيروز
Advertisements
سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء، 21 أبريل ذكرى رحيل الفنان بدر الدين جمجوم الذي ولد في 26 ديسمبر عام 1934، ورحل عن عالمنا في مثل عذا اليوم عام 1992، عن عمر يناهز 57 عامًا. 

بدر الدين جمجوم، وهو فنان مصري من اصل فلسطيني تخرج من معهد الفنون المسرحية ثم من جامعة الازهر ليلتحق بالمجال الفني من خلال انضمامه الي فرقة "ساعة لقلبك"، وهو صاحب الادوار الثانية فلم يحظ طوال مسيرته الفنية بأي دور من البطولات المطلقة. 

التقى "جمجوم" بالفنانة فيروز المعروفة بالطفلة المعجزة من خلال اشتراكهما معا في افلام الفنان الراحل اسماعيل ياسين، حيث تزوجا واعتزلت الفن لتتفرغ لبيتها وزوجها واولادها، وأنجبت منه ايمان وأيمن.

وعن طبيعة الحياة الزوجية بينهما تقول ابنتهما ايمان في احد حواراتها الفنية:" كانت حياة ابي وامي مثالا رائعا من التعاطف والتكامل والوحدة الوطنية فقد عاشا معا في استقرار وهدوء لمدة 30 عاما"، موضحة أنه لم يشغلهما اطلاقا اختلاف الديانة بل عاشا معا كل علي ديانته وكل طرف يحترم خصوصيات وطقوس ديانة الاخر دون التطرق للحديث عن التقاليد والاعراف التي تخص كل ديانة علي حدة.

وأشارت إلى أن والدها كان يصطحب أمها الي الكنيسة لتقوم بقضاء فرائضها ويظل جالسا بعيدا ينتظرها لحين الانتهاء من طقوسها، بينما كانت والدتي تذهب معه الي السيدة زينب وسيدنا الحسين، مؤكدة انهما كانا زوجين غاية في الحب والتفاهم وعاشا حياة رائعة كانت مضرب الامثال للكثيرين.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| محمد رمضان يعلق من جديد على أزمة الطيار المفصول .. رجاء الجداوي تكشف حقيقة مرضها بالورم

الطفلة المعجزة فيروز.. مسيحية أقيم عزاؤها في مسجد الحامدية الشاذلية لهذا السبب

في ذكرى ميلاد الطفلة المعجزة فيروز.. تعرف على سبب إرسال أنور وجدي بلطجية لها.. وسر اعتزالها

في ذكرى رحيل وداد حمدي.. تعرف على عدد زيجاتها

في ذكرى رحيله.. تعرف على حكاية جبران خليل جبران صاحب كتاب النبي؟

في ذكرى وفاته الأولى.. رحلة محمود الجندي من الإلحاد إلى الإيمان

ترشيحاتنا

الزمالك يوافق على بيع نجمه المغربي خلال الميركاتو الصيفى.. فيديو

موعد انتهاء كورونا من مصر.. و7 أبراج أكثر عرضة للإصابة.. فيديو

أبو زيد عن قرار حل "إدارة" الأهلي: أصدرته بناءً على مستندات.. ومجلس حسن حمدي رفض الرد بشفافية.. فيديو

رغم انتشار كورونا.. حاكم ولاية أمريكية يعلن فتح الشواطئ والمحال التجارية

ريال مدريد بوابة ساديو ماني الوحيدة للخروج من ليفربول.. تفاصيل

الأربعاء.. الحكومة تقر مواعيد الحظر في رمضان .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

شاهد.. أول تصميم توقعي للجيل الجديد من مازدا 6 .. صور

قبل رمضان.. طريقة تدميس الفول فى المنزل بأسهل الخطوات