AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رونالدو: كريستيانو منزعج بسبب اسمي.. وهيكتور كوبر كان فظيعا في تدريبه

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:50 ص
رونالدو و كريستيانو
رونالدو و كريستيانو
Advertisements
محمد رشاد
اعترف الأسطورة البرازيلية، رونالدو، أن نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو قد يشعر بالضيق لمقارنة الناس بينهما.

واعتاد البعض على إطلاق اسم رونالدو الحقيقي على البرازيلي، للتفرقة بينه وبين البرتغالي.

وقال رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أمر مزعج بالنسبة لكريستيانو القول بإنني رونالدو الحقيقي، لا يمكن المقارنة بين الناس".

وأضاف: "سيظل كريستيانو في تاريخ كرة القدم بسبب الأهداف التي سجلها واستمراره في التألق، سيظل واحدًا ضمن الأفضل في تاريخ اللعبة، مثل ليونيل ميسي".

وتطرق رونالدو للحديث عن رحيله المثير للجدل عن برشلونة في عام 1997، حيث أوضح: "بعد مباراة 1997 ضد إيطاليا، كان مستقبلي غير مؤكد في برشلونة".

وأكمل: "لم أكن قد وقعت مع إنتر ميلان، في الواقع إنني كنت قد جددت عقدي مع برشلونة، ولكن بعد خمسة أيام تراجع رئيس برشلونة جوسيب نونيز عن موقفه، وسعى إنتر ميلان لضمي، وبعدها بدأت قصة جميلة مع إنتر وإيطاليا".

وعلى الرغم من تأكيده على خوضه قصة جميلة مع إنتر ميلان، إلا إنه عانى بسبب مدرب الفريق الإيطالي ومنتخب مصر السابق هيكتور كوبر، حيث قال: "أتذكر أنه من أجل الاحماء كان يجعلنا نركض مسافة 3 أو 4 كيلومترات في الغابة".

واختتم: "لا أعرف ما إذا كان يفعل ذلك كعقاب أم لأي سبب آخر، لقد كان فظيعًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رونالدو: مباراة يوفنتوس وإنتر مثل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

تشكيل يوفنتوس وإنتر ميلان في ديربي إيطاليا

لقطة طريفة.. رونالدو يصافح الهواء بسبب فيروس كورونا.. فيديو

يوفنتوس يواصل الزحف نحو اللقب ويفوز على إنتر ميلان بهدفين

ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي

كريستيانو رونالدو يصاب بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أخصائية تغذية: تناول المنشطات يهدد حياة البشر ويصيب بأمراض قاتلة

سالوبيت أسود.. لوك مختلف لـ سالي عبد السلام في أحدث ظهور

هاكرز يستولون على مبلغ خيالي من الأموال المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

عمار يا مصر.. وليد توفيق: المشروعات الكبرى أعادت القاهرة لقوتها

صدمة أب بعد رؤية صورة رضيعه على تيشيرت في الغسالة

عروس محجبة بإحدى كنائس لبنان تثير الجدل.. اعرف القصة

AdvertisementS

فرمان مرتضى منصور.. استبعاد أيمن حافظ من الجهاز الفني لنادي الزمالك.. فيديو

الزمالك يوافق على بيع نجمه المغربي خلال الميركاتو الصيفى.. فيديو

بفرمان فايلر.. الأهلي يقرر عودة 3 لاعبين معارين..فيديو

شريف إكرامي: رمضان صبحي طلب الزواج من شقيقتي في التتش ورفضت.. فيديو

طاهر أبوزيد: كنت على يقين أن محمود طاهر الأنسب لرئاسة الأهلي.. فيديو

عادل مصطفى: ميدو رفض الرحيل عن المقاصة بسبب الشرط الجزائي.. وعدم مشاركة صلاح محسن بسبب عقليته.. فيديو

بفرمان كارتيرون.. الزمالك يرفض عودة نجمه ويطالب بتجديد إعارته ..فيديو

رونالدو: كريستيانو منزعج بسبب اسمي.. وهيكتور كوبر كان فظيعا في تدريبه

أخبار الرياضة.. تحذير شديد اللهجة من الزمالك لـ بن شرقي.. حقيقة إلغاء كأس مصر

شريف إكرامي: اختلفت مع ضياء السيد بسبب شقيقي.. و"التوريث" في الشركات لا الملاعب.. فيديو

أخبار الأهلي..فايلر: المركز الثامن يليق بالفريق فى الدوري الألماني.. أحمد الشيخ يعتذر عن تمثيل مصر فى الألعاب الإلكترونية بسبب إسرائيل

18 تصريحا لـ شريف إكرامي قبل الرحيل عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول تصميم توقعي للجيل الجديد من مازدا 6 .. صور

قبل رمضان.. طريقة تدميس الفول فى المنزل بأسهل الخطوات

بإطلالة محتشمة.. خطيبة محمد الشرنوبى تتألق فى أحدث ظهور