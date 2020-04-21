رونالدو: كريستيانو منزعج بسبب اسمي.. وهيكتور كوبر كان فظيعا في تدريبه

اعترف الأسطورة البرازيلية، رونالدو، أن نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو قد يشعر بالضيق لمقارنة الناس بينهما.





واعتاد البعض على إطلاق اسم رونالدو الحقيقي على البرازيلي، للتفرقة بينه وبين البرتغالي.





وقال رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أمر مزعج بالنسبة لكريستيانو القول بإنني رونالدو الحقيقي، لا يمكن المقارنة بين الناس".





وأضاف: "سيظل كريستيانو في تاريخ كرة القدم بسبب الأهداف التي سجلها واستمراره في التألق، سيظل واحدًا ضمن الأفضل في تاريخ اللعبة، مثل ليونيل ميسي".





وتطرق رونالدو للحديث عن رحيله المثير للجدل عن برشلونة في عام 1997، حيث أوضح: "بعد مباراة 1997 ضد إيطاليا، كان مستقبلي غير مؤكد في برشلونة".





وأكمل: "لم أكن قد وقعت مع إنتر ميلان، في الواقع إنني كنت قد جددت عقدي مع برشلونة، ولكن بعد خمسة أيام تراجع رئيس برشلونة جوسيب نونيز عن موقفه، وسعى إنتر ميلان لضمي، وبعدها بدأت قصة جميلة مع إنتر وإيطاليا".





وعلى الرغم من تأكيده على خوضه قصة جميلة مع إنتر ميلان، إلا إنه عانى بسبب مدرب الفريق الإيطالي ومنتخب مصر السابق هيكتور كوبر، حيث قال: "أتذكر أنه من أجل الاحماء كان يجعلنا نركض مسافة 3 أو 4 كيلومترات في الغابة".





واختتم: "لا أعرف ما إذا كان يفعل ذلك كعقاب أم لأي سبب آخر، لقد كان فظيعًا".