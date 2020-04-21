في ذكرى ميلاد فريد الأطرش .. تعرف على حكاياته مع النساء بدون زواج

تمر اليوم الذكرى الـ110، على ميلاد الفنان الراحل فريد الأطرش، عام 1910، بـ بلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1974، بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز 64 عامًا.

ورغم عزوف الراحل فريد الأطرش عن الزواج إلا أن المرأة كانت شيئًا أساسيًا في حياته، فتعددت علاقاته الغرامية، ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي علاقاته الغرامية السبعة.





العلاقة الأولى





كانت أولى تلك العلاقات فتاة سمراء، تُدعى «مديحة»، من طبقة ارستقراطية، والتي قال عنها فريد الأطرش، في حوار صحفي: «لم تكن السمراء بنت الأثرياء ملكة جمال فقط، لكنها تتمتع بجاذبية خاصة وخفة ظل، مدعومة ببديهة سريعة أعجبته، ولها من جمال ما يليق حقا بملكة جمال».





وعندما لاحظ فريد الأطرش، اهتمامها به، بدأ قلبه يميل إليها، وكثرت لقاءاتهما وزياراته إلى أسرتها، وتقربت «مديحة» من «أسمهان» وأصبحتا صديقتين مقربتين، وبالتالي كثرت زياراتها إلى منزله.





وفي ذات ليلة، ذهب فريد الأطرش مع حبيبته السمراء مديحة إلى ملهى الأريزونا، وكانت ترقص في الملهى الراقصة سامية جمال، التى أعجب بها «فريد» بشدة وبدأت «مديحة» تشعر بالغيرة الشديدة، وقالت له بغضب: «لا بد أن تحترم شعوري، إنك تحطم كبريائي»، ثم وصفت «سامية» بكلمات سيئة، سمعها كل من في المكان، ما أغضب «الأطرش» بشدة، فصفع حبيبته السمراء أمام الناس.





العلاقة الثانية

أما ثاني هذه العلاقات كانت مع الراقصة سامية جمال، إذ دخلت «سامية» حياة فريد الأطرش، بعد تعرفه عليها في ملهى ليلي، وجائت قصة حبهما في أعقاب أكبر أزمة مالية واجهت «الأطرش»، واستمرت قصة الحب بينهما لمدة 11 عاما، وأثمرت عن عدد كبير من الأفلام في تاريخ السينما المصرية.





وانتهت قصة حب «فريد وسامية» بزواج الأخيرة من الشاب الأمريكي عدالله كينج، الذي أسلم خصيصا كي يتزوجها، بعدما رفض الأطرش الزواج من سامية جمال.





وقال فريد الأطرش، عن سبب رفضه الزواج من سامية جمال، إنه لا يستطيع وهو «أمير الدروز» أن يتزوج براقصة، وهو ما اعتبرته «سامية» إهانة قابلتها بقطيعة فنية، وبالزواج من شخص آخر.





العلاقة الثالثة





وكانت الراقصة «ليلى الجزائرية»، هي ثالث علاقة في حياة فريد الأطرش، إذ جاءت بديلة للراقصة سامية جمال، وتعرف بها في إحدى صالات الرقص بالعاصمة الفرنسية باريس، إذ شاهدها «الأطرش»، وأعجب برقصها وقدمها من خلال أحداث فيلمه «عايزة أتجوز».





وعلى الرغم من وقوع فريد الأطرش في حب ليلى الجزائرية، إلا أن هذه القصة لم تستمر طويلا بسبب ارتباطها بلاعب كرة مغربى، ولم يسفر التعاون الفني بينهما سوى عن 3 أفلام فقط.





العلاقة الرابعة





كانت قصة حب فريد الأطرش بالفنانة الراحلة شادية، فبعد طلاقها الأخيرة من الفنان عماد حمدي، عاشت قصة حبها معه، ولكنها انتهت بالفشل.





ونظرًا لنمط حياة فريد الأطرش، الذي كان عاشقا للسهر، رفضت شادية هذا الحب، لأنها كانت تفضل حياة الاستقرار، فانفصل الثنائي وانتهى الحب سريعًا.





بعدها تزوجت شادية من الفنان صلاح ذو الفقار، حيث عانى فريد الأطرش لفترة من جفائها.





وصرحت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، في حوار تليفزيوني سابق لها، بأن الفنان «الأطرش» استعان بها لكي يقنع شادية للموافقة على الزواج منه، إلا أنها رفضت.





العلاقة الخامسة





خامس تلك العلاقات، كانت حب فريد الأطرش للملكة ناريمان الزوجة السابقة للملك فاروق آخر ملوك مصر قبل 1952، وذلك وفقا لصحيفة "الحياة".





وبدأت علاقة فريد الأطرش، بالملكة ناريمان، حينما أحيا حفلة عرسها بناء على رغبتها، وحين غادر فاروق ومعه ناريمان إلى أوروبا، لم تحتمل الحياة في الغربة، فحصلت على الطلاق وعادت إلى القاهرة.





وتحولت الصداقة بين فريد الأطرش، وناريمان إلى حب جارف من جانبه، فيما كان لا يستطيع أن يحدد شعورها تجاهه على وجه اليقين.





العلاقة السادسة





أحب فريد الأطرش الفنانة سميرة أحمد، فكان فيلم «شاطئ الحب» هو الفيلم الأول والأخير لهما، حيث كانت سميرة ترى أن الحب يعني الزواج، وهو ما لا يتقبله فريد الاطرش أبدا .. وفقا للناقد وجيه ندا.





العلاقة السابعة



