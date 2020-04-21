أخبار العلوم والتكنولوجيا..استخدم واتس آب WhatsApp بدون إزعاج..حقيقة تطبيق Likee لايكي

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:



يأتى تطبيق المراسلات الفورية المجانية واتسآب Whatsapp كأكثر التطبيقات إستخدامًا فى العالم، حيث يرسل ويستقل يوميًا مليارات الرسائل من خلال قاعدة مستخدمين تخطت حاجز الـ 2 مليار شخص، لذلك بمجرد فتح التطبيق تصبح مرصودًا لدى الكثيرين من أصدقائك وأقاربك.





Apple تطلب بيانات هامة من Google Maps..بسبب فيروس كورونا أعلنت شركة آبل الأمريكية رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية عن ميزة جديدة مهمة تستخدم فيها بعض البيانات والمعلومات من منافستها الشهيرة جوجل، عبر تطبيقها Google Maps، وذلك لتتبع انتشار فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم .





أفضل شاشات التلفاز الذكية لعام 2020 يبحث الجميع عند شراء جهاز تلفاز جديد، عن أفضل أنواع الشاشات الكبيرة التي تقدم مشاهدة أفضل للأفلام والفيديوهات، وبإمكانيات رائعة، ومع تقدم التكنولوجيا أصبح مصنعى شاشات التليفزيون يتنافسون على إضافة المزيد من الميزات بأسعار مناسبة.





بالصور.. كيفية إضافة رابط Instagram إلى حسابك في فيسبوك أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ذات أهمية كبيرة بين المستخدمين، لاسيما أولئك الذين يستخدمون تلك المنصات للترويج عن منتجاتهم وأعمالهم، ولحسن الحظ من أن استحوذت شركة فيسبوك على موقع مشاركة وتعديل الصور إنستجرام، عملت على إضافة العديد من الميزات التى تجل التكامل بين الموقعين أكثر سهولة.





بعد واقعة فتاة التيك توك حنين حسام.. تعرف على حقيقة تطبيق Likee لايكي حالة من الجدل انتابت مستخدمي منصات التواصل الاجتماعى بعد ظهور مقطع فيديو منسوب لـ فتاة التيك توك حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، وهي تدعو الفتيات لاستخدام تطبيق Likee لايكي مقابل الحصول على مقابل مادي يصل إلى 3000 دولار شهريًا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد حيث اشترطت على الفتيات البقاء أمام الكاميرات لساعات حتى جني المال.





هاكرز يستولون على مبلغ خيالي من الأموال المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل استولي قراصنة الإنترنت (الهاكرز)، باستخدام مخطط تقليدي للتصيد الاحتيالى على عشرات الملايين من اليورو المخصصة للمساعدات المالية الألمانية لمكافحة فيروس كورونا، من حكومة مقاطعة شمال الراين وستفاليا، وهي مقاطعة تقع في غرب ألمانيا.





شاهد.. إل جي تستعرض تصميم ومواصفات هاتفها القادم LG Velvet لمحت شركة إل جي LG، منذ أسبوع إلى أنها تعمل على تطور سلسلة هواتفها الجديدة التي تسمي Velvet، واليوم كشفت الشركة الكورية الجنوبية عن هاتفها الرائد القادم المسمى LG Velvet.





أوبو تطلق هاتفها الأحدث OPPO A52.. بكاميرا رباعية وبطارية 5000 mAh أطلقت شركة أوبو Oppo، أحدث هواتفها Oppo A52، والذي يأتي بشاشة LCD، وكاميرا خلفية رباعية وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، ويتوفر للبيع بمتجر الشركة في الصين بسعر 226 دولار.



