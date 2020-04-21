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رياضة

أربيلوا ردًا على تشافي: حظ ريال مدريد في دوري الأبطال محاولة لتفسير إنجاز لم يستطع أي فريق آخر تحقيقه

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:11 ص
تشافي واربيلوا
تشافي واربيلوا
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محمد رشاد
رد لاعب فريق ريال مدريد السابق، ألفارو أربيلوا، على التصريحات التي أدلى بها النجم السابق لبرشلونة تشافي، والتي تحدث فيها عن الحظ الذي يتمتع به اللوس بلانكوس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان تشافي قد أجرى حوارًا طويلًا، الأسبوع الماضي، وتحدث فيها عن الكثير من الأشياء من ضمنها الحظ الذي يفتقده برشلونة في دوري الأبطال، مقارنة بذلك الذي يحظى به غريمه ريال مدريد.

ولم ينل تصريح تشافي إعجاب أربيلوا، حيث قال في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الحظ؟ أنت تقول ذلك عندما لا تكون قادرًا على إيجاد تفسير سبب وجود فريق فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وأربعة في خمس سنوات، وهو أمر لم يفعله أحد".

وفاز ريال مدريد بدوري الأبطال ثلاث مرات متتالية خلال أعوام 2016 و2017 و2018.

وأشار أربيلوا أيضًا إلى خلافاته القديمة مع زميله السابق في ريال مدريد، إيكر كاسياس، ومع مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، حيث قال: "الآن هناك علاقة جيدة، اليوم لا توجد مشكلة، إنه جار لي، وإذا طلب مني بعض البيض سأعطيه له".

وعندما سُئل عما إذا كان سيفعل الشيء نفسه مع بيكيه، أجاب ضاحكًا: "نعم، سأمنحه البيض أيضًا".
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