الشاب الأكثر حظا في العالم.. فقد وظيفته وعوضه القدر بـ4.8 مليون دولار أسترالي

فقد الكثيرون وظائقهم وحياتهم المهنية بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن ضمن الفاقدين لأعمالهم "أبّ شاب" هُدمت حياته المهنية تمامًا؛ نتيجة لوباء "كوفيد 19"، ولكنه كان أكثر حظًا من غيره ، حيث فاز بملايين الجنيهات من اليانصيب.





كان الشاب العشريني واحدا من الملايين في جميع أنحاء العالم الذين تركوا قلقين بشأن كيف سيتعاملون بعد أن أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب فيروس كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





ويرعى الشاب زوجة وطفلا رضيعا، وكان وضعه مضطربًا وقلقًا بشأن رعاية هذه الأسرة الصغيرة، لكن كل ذلك تغير عندما فاز بالجائزة الأولى في لعبة Lott's Set For Life اليانصيب في أستراليا.





وتبدلت حياته تمامًا بعد أن حقق فوزًا ضخمًا بقيمة 4.8 مليون دولار أسترالي، والذي يبلغ حوالي 2.4 مليون جنيه إسترليني، فعلى مدى السنوات العشرين المقبلة، ستحصل الأسرة على 20.000 دولار أسترالي شهريًا.





وكان الأب الأسترالي اشترى تذكرته عبر الإنترنت من موقع thelott.com، وفي ذات يوم تحقق الحلم، إذ يقول: "راجعت حسابي على الإنترنت، ورأيت أنني فزت بالجائزة الكبرى من اليانصيب، أيقظت زوجتي لأخبرها فأصابتها صدمة".