بتقديم التورتة والهدايا.. مستشفى قها للعزل يحتفل بعيد ميلاد طفل مصاب بكورونا.. فيديو وصور

واصلت الأطقم الطبية فى مستشفى قها للعزل الصحى فى تقديم أروع الأمثلة التى تؤكد حقيقة أنهم ملائكة الرحمة على الأرض، حيث حرص الأطباء فى المستشفى على الاحتفال بعيد ميلاد بعيد ميلاد أحد الأطفال المحجوزين داخل المستشفى لتلقى العلاج من فيروس كورونا.





وفي لفتة إنسانية جميلة، قامت إدارة المستشفى وفريق الأطباء والتمريض بالاحتفال بالطفل الذى ارتسمت على وجهه السعادة بعد إحضار عدد من الهدايا وتورتة لمشاركته عيد ميلاده داخل المستشفى وسط فرحة كبيرة من الجميع.





الطفل عمر علي محمود، والمحجوز داخل المستشفى منذ يومين، لم يتوقع أبدا أن يتذكره أحد من المستشفى أو يحتفل بعيد ميلاده الثاني عشر وسط هذه الأجواء والإصابات من فيروس كورونا.





مكث عمر داخل غرفته بالعزل الصحى مثل أى مصاب آخر يتلقى العلاج ليفاجأ بدخول الأطباء وتنظيم هذا الاحتفال الذى أدخل السعادة والفرحة على قلبه وتقديم الهدايا له.





من ناحية أخرى، أكد المشاركون فى الاحتفال أن الفريق الطبي يعمل كروح واحدة وأكثر ما يشغلهم الأطفال الذين قد يكونوا غير مدركين لفكرة الحجر الصحي، لذلك فضمن البروتوكول الذي تطبقه المستشفى في العلاج هو مراعاة الحالة النفسية، لذا فيقوم التمريض بين الحين والآخر باللعب مع الأطفال وجلب الألعاب لهم لإسعادهم.





بينما أكدت الدكتورة سعاد حتاتة، رئيس الفريق الطبي بالمستشفى للحجر الصحي ونائب مدير المستشفى، أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطلق.





وقالت الدكتورة سعاد حتاتة إن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وإنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.





وأكدت أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.