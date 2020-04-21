رئيس مدينة إسنا يرصد حالتين بناء مخالفين ويصادر معدات البناء.. صور

قام محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر بالمرور على قرية النجوع وأثناء المرور تم رصد حالتين بناء مخالفتين.





وعلى الفور وجه سليمان بمصادرة معدات البناء والتحفظ عليها وتحرير محضر وإخطار مركز الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية في إطار تطبيق قانون الحظر.





واستكمل سليمان الجولة بالمرو على قرى الشرق وأشرف على خطة الاحلال والتجديد لأعمدة الإنارة بقرية الحلة والتي تتم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالى وأيضا تم المرور على الشوارع وأعمال النظافة.





كما تم المرور على شوارع المدينة والتأكد من تفريغ جميع الحاويات وأعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.







