زعيم داعش الجديد يدخل العراق.. والقوات الأمنية تبحث عن مكانه

كشفت مصادر أمنية عراقية لفضائية "الحدث" السعودية، عن دخول زعيم داعش الإرهابي الجديد، ابو إبراهيم القرشي، إلى الأراضي العراقية مؤخرا، وذلك بالتزامن مع عمل الجهات الأمنية لتحديد مكانه بالتحديد.





وقال المصدر إن التنظيم نفذ عدة عمليات إرهابية خلال الأسابيع القليلة الماضية عبر هجمات غير مؤثرة.





وتعمل القوات المسلحة العراقية بدورها على تحديد اكتشاف نقط انطلاق وتواجد العناصر الإرهابية لتنظيم داعش في البلاد.





ويعتبر القرشي، الزعيم الجديد للتنظيم، عراب الأيديولوجيا المتطرفة التي ينتهجها داعش في العنف والقتل.



