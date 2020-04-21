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صباح البلد يحيي ذكرى رحيل صلاح جاهين وسيد مكاوي والأبنودي.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:26 ص
الراحل صلاح جاهين
الراحل صلاح جاهين
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نورهان رأفت
قالت الإعلامية هند النعسانى: إنه  مر على مصر على مر العصور، الكثير من الشعراء والمبدعين، لم يجتمعوا فقط على الإبداع، ولكن جمعتهم المواقف الإنسانية.

وأضافت هند النعساني، في برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على فضائية "صدى البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الفنان صلاح جاهين من ضمن هؤلاء المبدعين، كما أن له تاريخا كبيرا وعريقا في الفن، وكان صديقا مقربا جدا للموسيقار سيد مكاوي، وجمعتهم الكثير من الأعمال الفنية على مر السنين.

وأشارت إلى أن الموسيقار سيد مكاوي والفنان صلاح جاهين والأبنودي، رحلوا في نفس اليوم 21 أبريل، ولكن مع اختلاف الأعوام، وتوفي صلاح جاهين عام 1987.

وأوضحت أنه قدم الكثير من الأعمال التي أثرت الفن العربي، منها الرباعيات التي غناها المطرب علي الحجار ولحنها "الأبنودي".

وأكدت أن صلاح جاهين اشتهر بتعامله مع الكثير من النجوم، منهم عبد الحليم والسندريلا سعاد حسني، وأول مرة التقى فيها "السندريلا" في روسيا عام 1964، وقدمها بعدها في فيلم "خلي بالك من زوزو". 

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