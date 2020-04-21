أكثر من 2.1 مليون .. روسيا تجري اختبارات لمواطنيها لمحاصرة كورونا

أكد جهاز مراقبة الصحة العامة في روسيا، روسبوتريبنادزور، أن أكثر من 2.1 مليون اختبار لمواطنيها للتاكد من ايجابية أو سلبية اصابتهم بفيروس كورونا تم إجراؤها في روسيا حتى الآن، ولا يزال 139 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد تحت المراقبة الطبية؛ بسبب الاشتباه في إصابتهم.





وذكر "روسبوتريبنادزور" في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم إجراء أكثر من 2.1 مليون اختبار لفيروس كورونا في الاتحاد الروسي، وما زال 139 ألف شخص تحت المراقبة الطبية.





واضاف أنه تم تحديد ما يصل إلى 89000 اختبار كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما حددت الوكالة.