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سيارات

هبوط صناعة السيارات لأكثر من 20% في 2020

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:23 ص
صناعة السيارات
صناعة السيارات
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قسم السيارات
كشفت شركة LMC المتخصصة في قطاع السيارات عن توقع العديد من الخبراء هبوط نساعة السيارات في العام الحالى 2020، لأكثر من 20 % بما يعادل 71 مليون وحدةبسبب تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى معظم دول العالم.

وجاء هذا الهبوط الحاد في تصنيع السيارات أكثر بكثير من المتوقع عند بدايات ظهور أزمة كورونا، بعدما كان من المتوقع أن يسبب ذلك فقدان 19 مليون سيارة فقط، إلا أن التوقعات الحالية فاقت هذا الرقم تمامًا.

وقالت LMC إنها تتوقع مواصلة هبوط مبيعات السيارات فى أبريل الجارى بأمريكا الشمالية وأوروبا، مستندة على أن التعافى من فيروس كورونا سيستغرق وقتًا طويلًا.

ومن أوائل الدول التى عصف بها فيروس كورونا هي الصين، التى ستشهد انخفاضًا بنسبة 12% فقط في المبيعات لهذا العام.

جدير بالذكر أنه بحسب الأرقام المعلنة من قبل دول العالم المصابة بفيروس وباء كورونا، فقد تعافى من فيروس كورونا أكثر من 645 ألف شخصا حول العالم فيما تجاوز عدد الوفيات حول العالم حاجز الـ170 ألف شخص، ، بينما وصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حتى الآن، مليوني و400 ألف شخص.

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