AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الاقتصاد الإماراتي يزف بشرى سارة لشعبه.. تفاصيل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:05 ص
الإمارات
الإمارات
Advertisements
محمود نوفل
أكد وزير الاقتصاد الإماراتى، سلطان بن سعيد المنصوري، أن اقتصاد دولة الإمارات لديه ما يكفي من المرونة لعدم التأثر بالموجات أو الصدمات الاقتصادية العالمية.

وقال المنصوري، على حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الاقتصاد الإماراتي يستطيع التعامل مع المستجدات التي قد تؤثر في حركة الأسواق العالمية على غرار تداعيات فيروس «كورونا».

وأضاف أن الإمارات نفذت إستراتيجيات تضمن عدم تأثر مخزونها الإستراتيجي منذ بداية الأزمة، حيث حرصت على توفير السلع الغذائية من أكثر من مصدر.

وكان المنصوري، أكد خلال مقطع فيديو عبر صفحة الوزارة على «تويتر» خلال اجتماع عن بُعد مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاطمئنان على الأوضاع الاقتصادية والمخزون الغذائي في الدولة، أن وزارة الاقتصاد أعطت الأولوية لثلاثة ملفات اقتصادية أساسية.

وأوضح المنصوري أن الملف الأول هو ملف السلع الغذائية، حيث تستهدف الوزارة ضمان توافر هذه السلع واستدامتها في الدولة خلال الفترات المقبلة، فيما الملف الثاني يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تضم 1600 منفذ بيع تتابع الوزارة من خلاله حركة البيع في المنافذ الرئيسة، بينما الملف الثالث يتمثل في حصر المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية والإستراتيجية من أكثر من 18 سلعة مهمة للمستهلكين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: لا صحة لفرض حظر التجوال.. ولا يوجد أي نقص بالمخزون الاستراتيجي من السلع.. ولم يتم رفض استقبال أي حالات مرضية طارئة بأي مستشفى.. لن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال فترة تعليق الطيران

أحمد عامر: لا مخاوف من نقص السلع والدولة نجحت فى تكوين احتياطي استراتيجي كبير

السكر والأرز والدواجن أبرزها.. احتياطي مصر من السلع الأساسية

بالأرقام.. احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية آمن

بالأرقام.. وزير التموين يوجه رسالة طمأنة للمواطنين: احتياطي مصر من السلع آمن لمدة 5 أشهر

32 قرارا رسميا بالإمارات لدعم المستثمرين في مواجهة كورونا.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

دعاء الصباح من 20 آية قرآنية تدفع عنك الشر وتفتح لك أبواب الخير.. ردده الآن

تحذيرات عاجلة من الزراعة للمواطنين عند مواجهة الخفافيش

زعيم كوريا الشمالية في حالة صحية حرجة.. تفاصيل

أبو زيد عن قرار حل "إدارة" الأهلي: أصدرته بناءً على مستندات.. ومجلس حسن حمدي رفض الرد بشفافية.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21-4-2020.. فيديو

هل عدم الخشوع في الصلاة دلالة سيئة وأنها غير مقبولة؟.. الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

8 فوائد لـ تنظيف البشرة العميق

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك