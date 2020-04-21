وزير الاقتصاد الإماراتي يزف بشرى سارة لشعبه.. تفاصيل

أكد وزير الاقتصاد الإماراتى، سلطان بن سعيد المنصوري، أن اقتصاد دولة الإمارات لديه ما يكفي من المرونة لعدم التأثر بالموجات أو الصدمات الاقتصادية العالمية.





وقال المنصوري، على حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الاقتصاد الإماراتي يستطيع التعامل مع المستجدات التي قد تؤثر في حركة الأسواق العالمية على غرار تداعيات فيروس «كورونا».





وأضاف أن الإمارات نفذت إستراتيجيات تضمن عدم تأثر مخزونها الإستراتيجي منذ بداية الأزمة، حيث حرصت على توفير السلع الغذائية من أكثر من مصدر.





وكان المنصوري، أكد خلال مقطع فيديو عبر صفحة الوزارة على «تويتر» خلال اجتماع عن بُعد مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاطمئنان على الأوضاع الاقتصادية والمخزون الغذائي في الدولة، أن وزارة الاقتصاد أعطت الأولوية لثلاثة ملفات اقتصادية أساسية.



